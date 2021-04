Spendenkampagne unter dem Motto: „Gib Antikommunismus keine Chance!“

Die Schlagzeilen über Abgeordnete der CDU/CSU hören gar nicht mehr auf. Mit den „Vermittlungen“ von Masken an die Bundesregierung bereicherten sich mindestens Löbel, Nüßlein und Sauter. Ein „kleiner“ Nebenverdienst von zusammen über zwei Millionen Euro sprang dabei für sie heraus. Während wir uns mit Corona und dem Chaos herumschlagen, das die Regierung rund um Impfung und Tests anrichtet, machen diese Leute sich ungeniert die Taschen voll.

Der REBELL ist stolz darauf, dass er sich nur aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Da bereichert sich keiner, da gibt es keine Rücksichten auf irgendwelche Finanziers im Hintergrund! Rebellen und Rotfüchse lernen, selbstlos Verantwortung zu übernehmen, jede Gruppe hat eigene Kassierer und Kassenprüfer. So lernen wir, was jede Arbeiterfamilie nur zu gut weiß: Unser Geld ist hart erarbeitet und damit muss man verantwortungsvoll umgehen. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der sich nicht mehr irgendwelche Schmarotzer auf unserem Rücken bereichern können.

Warum haben wir das Motto: „Gib Antikommunismus keine Chance!“ gewählt? Weil viele auf der Suche nach einer gesellschaftlichen Perspektive sind und der Antikommunismus das verhindern will. Eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft ist keine Utopie, sondern eine fundierte Wissenschaft. Der Sozialismus zieht die Jugend an, davor haben die Herrschenden Angst. Jeder Euro für unsere Spendenkampagne ist gut angelegt und stärkt die Organisiertheit und Klarheit in der wachsenden Rebellion der Jugend.

Hier gibt es den Spendenaufruf als gestaltete pdf-Datei