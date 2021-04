Der Verein hat eine Pressemitteilung unter der Überschrift "100 Jahre Rote Hilfe" veröffentlicht, in der es heißt:

"Wir gratulieren der Roten Hilfe zu ihrem 100. Geburtstag. Denn der 12. April 1921 gilt als die offizielle Geburtsstunde der Solidaritätsorganisation für linke politische Gefangene und Verfolgte und deren Angehörige. An diesem Tag erschien in der Tageszeitung 'Rote Fahne' der Aufruf 'Hilfe für die Märzopfer'. Darin rief die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands unter ihrem Sekretär Wilhelm Pieck zur Bildung von Rote-Hilfe-Komitees auf. In Folge des von Polizei und Reichswehr blutig niedergeschlagenen Arbeiteraufstandes im mitteldeutschen Industrierevier im März 1921 hatte eine Massenverfolgung linker Arbeiter eingesetzt. Zahlreiche Familien litten Not, da revolutionäre Arbeiter inhaftiert wurden oder untertauchen mussten. Die Komitees der Roten Hilfe sammelten Spenden für die notleidenden Familien. Sie organisierten mit ihren Anwälten Rechtsschutz für die Angeklagten - und sie verhalfen einigen Verfolgten mit falschen Papieren zur Flucht.

1924 ging aus diesen Komitees die Rote Hilfe Deutschlands (RHD) hervor, die ... bis Anfang der 1930er Jahre zu einer überparteilichen Massenorganisation mit hunderttausenden mehrheitlich parteilosen Mitgliedern anwuchs, an deren Seite zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie der Physiker Albert Einstein, die Schriftsteller Kurt Tucholsky, Heinrich und Thomas Mann und die Künstlerin Käthe Kollwitz sowie engagierte Juristen und Juristinnen wie Felix Halle, Hilde Benjamin und Hans Litten standen. Die RHD gehörte der Internationalen Roten Hilfe an. Dieser weltweite Verbund von Solidaritätsorganisationen mit Millionen Mitgliedern, dem die Frauenrechtsaktivistin Clara Zetkin vorstand, unterstützte politisch verfolgte und inhaftierte sowie von der Hinrichtung bedrohte kommunistische, sozialistische, sozialdemokratische, anarchistische und antikolonialistische Aktivistinnen und Aktivisten ebenso wie Opfer rassistischer Justiz. ...