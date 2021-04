135 Jahre Ernst Thälmann

Heute vor 135 Jahren wurde Ernst Thälmann in Hamburg geboren. Er wurde 1925 zum Parteivorsitzenden der KPD gewählt, die sich unter seiner Führung zur Massenpartei mit 300.000 Mitgliedern und einem starken Jugendverband entwickelte. Als leidenschaftlicher Freund der sozialistischen Sowjetunion sah er im Sozialismus ein Zukunftsmodell für die ganze Menschheit. Nach der Errichtung der faschistischen Hitler-Diktatur blieb Thälmann illegal im Land und leitete die Arbeit der KPD vor Ort weiter. Einige Tage nach dem Reichstagsbrand, im März 1933, wurde Thälmann verraten, verhaftet und musste über elf Jahre in Einzelhaft sitzen, bevor er im August 1944 auf direkten Befehl Adolf Hitlers im KZ Buchenwald erschossen wurde. Die MLPD würdigt ihn als bedeutenden Führer der deutschen Arbeiterbewegung.. Das Internationalistische Bündnis gedachte seiner am 17. August 2019 in der Gedenkstätte KZ Buchenwald.