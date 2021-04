Abschiebung direkt in Erdoğans Gefängnisse vorerst gescheitert

In einer Nacht- und Nebelaktion sollte am 8. April 2021 die kurdische Aktivistin Nazdar E. in die Türkei abgeschoben werden. Umfangreiche Gerichtsdokumente aus der Türkei belegen, dass Nazdar E. wegen Aktivitäten im Umfeld der inzwischen verbotenen kurdischen Partei DTP aus dem Jahr 2009 über fünf Jahre in U-Haft saß, bevor im Jahr 2018 eine Haftstrafe von ursprünglich neun Jahren schließlich auf sechs Jahre festgesetzt worden ist.

Der Strafrest aus dieser Strafe steht jetzt zur Vollstreckung an. Ein entsprechender Haftbefehl ist ergangen. Inzwischen liegt eine weitere Anklage gegen Nazdar E. vor. Während der Überfälle der türkischen Armee auf die kurdische Stadt Cizre im Januar 2016 hat sie zusammen mit einem Parlamentsabgeordneten versucht, von der Armee getötete Zivilisten trotz Ausgangssperre zu bergen. Anklagevorwurf wegen dieser humanitären Aktion: Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation, was unter der faschistischen Erdoğan-Justiz erneut zu mehrjähriger Haft führen wird.

Trotz dieser Unterlagen haben die deutschen Behörden und Gerichte mehrfach asylrechtlichen Schutz verweigert mit der dreisten, nicht durch die Spur einer Tatsache belegten Behauptung, die Unterlagen seien gefälscht. Der Versuch der Abschiebung direkt in Erdoğan Gefängnis ist gestern am passiven Widerstand von Nazdar E. gescheitert. Eine breite Solidaritätsbewegung beginnt sich zu entwickeln.

Wir fordern: