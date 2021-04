Beschäftigte decken auf: Corona-Betrug bei VW Hannover!

Warum also? Ein Anruf bei der Region Hannover offenbart: „Täglich erhalten wir neue Fälle von VW und müssten das Werk eigentlich dicht machen. Aber der Werksleiter will das nicht.“ Und warum, anders als in der Camper-Fertigung? Die hannoversche Gießerei ist unabdingbar für die Elektro-Auto-Offensive des VW-Konzerns. Denn derzeit werden sämtliche Gehäuse von E-Motoren für den europäischen Markt bei uns gegossen. Ohne E-Motor-Gehäuse aus unserer Gießerei keine E-Autos aus Zwickau oder Emden. Der Konkurrenzkampf um diesen Zukunftsmarkt macht eine Gießerei-Schließung für VW-Manager ganz und gar undenkbar.

Vierter Akt: Manipulation der öffentlichen Meinung

Um die Testpflicht für Betriebe zu verhindern, sagten Ministerpräsident Stephan Weil und VW-Vorstände vollmundig zwei Corona-Selbsttests pro Werker und Woche zu. Gleichzeitig erklärte Weil in Querdenker-Manier noch am vergangenen Dienstag: „Wer viel testet, findet viel.“ - Die Firma dankt und unterläuft mittels Weils politischer Protektion systematisches Testen, um das tatsächliche Infektionsgeschehen zu vertuschen. Wir Hannoveraner VW-Arbeiter haben jedenfalls nur einen Test in der letzten Woche erhalten. Diese Woche gar nichts. Nur Lieferprobleme, wie die Werksleitung behauptete? Wohl kaum!

Fünfter Akt: Schmiere die Presse mit Anzeigen, wasche die Hände in Unschuld und zeige mit dem Finger auf die Malocher

Schon die Schließung der Camper-Fertigung konnte VW - von der Presse unwidersprochen - auf uns abwälzen: „Die Infektionen (seien) auf Kontakte in Pausenräumen, in Raucherinseln und Fahrgemeinschaften“ zurückzuführen . Dass all das zum Produktionsablauf dazu gehört, weil wir keine Roboter sind, fällt unter den Tisch. Und in der Gießerei? Über Waschkauen-Aushänge wurde gestern das „Covid Standard Operating Procedure“ bekannt gegeben: „Duschen in Umkleiden aussetzen, um Kontaktdichte zu reduzieren“ - ausgerechnet im Warmbetrieb Gießerei ... Von z.B. Entzerrung der Arbeitszeiten, um Duschen trotzdem zu ermöglichen, keine Spur.

Fazit: Um uns selber müssen wir uns selber kümmern! Den arbeiterverachtenden Umgang können wir uns nicht länger bieten lassen.