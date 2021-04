Nachruf

Chrysi Perperidou wird in unserem internationalen Kampf leben!

Unsere liebe Freundin Chrysi Perperidou, mit der wir seit langem viele internationale Kampagnen geführt haben und mit der wir an der gemeinsamen Leitung des ILPS (International League of Peoples' Struggle, Anm. d. Red.) beteiligt waren, ist am 10. April 2021 verstorben.

Atik