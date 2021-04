Die Kollegen gehören auch zu uns!

Nach Zeitvorgaben, die fast nicht zu schaffen sind, flitzen sie durch Umkleideräume, WC, Büros usw. und reinigen diese. So gilt für ein WC eine Zeitvorgaben von 30 Sekunden. Wie soll da wirklich gründlich gereinigt werden? Dies ist aber im Hinblick auf den Gesundheitsschutz dringend notwendig.

Die Geschäftsführung will aber die Ausgaben weiter senken, so auch für diese Reinigungsfirma. So strebt die Zentrale konzernweit Einsparungen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an, bis Ende nächsten Jahres. Auch in dieser Frage werden wir uns entschieden zur Wehr setzen müssen.