Hamburg

Erneut rassistischer Polizeiübergriff auf Schwarze nach Kundgebung

Unmittelbar nach der Kundgebung „Black Lives Still Matter“ an der Balduintreppe (Hafenstraße) am Samstag, 10. April, ist es zu einem gewalttätigen Polizeiübergriff auf zwei schwarze Jugendliche (15 und 16 Jahre) auf der Reeperbahn gekommen.

Von Seebrücke Hamburg