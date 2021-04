Türkei

Freiheit für Ali Osman Köse!

Ali Osman Köse ist ein politischer Gefangener, der für die Freiheit des türkischen Volkes und des Landes kämpft. Er wurde im Kampf für ein unabhängiges, demokratisches und sozialistisches Land eingesperrt und verbrachte 37 seiner 65 Lebensjahre in Gefangenschaft. Seine Inhaftierung begann am 12. September 1980 in der Zeit der von den USA unterstützten Junta.

Von Anti-Imperialist Front (Eigene Übersetzung)