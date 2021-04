Gemeinsame Kundgebung zu Ehren Ernst Thälmanns

Unten am Denkmalshügel sammelten Freunde und Genossen der MLPD erfolgreich Unterschriften für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD. Immer wieder hupten LKW- und PKW-Fahrer, die an dem Denkmalshügel mit den wehenden roten Fahnen an der vielbefahrenen Kreuzung vorbeifuhren.

Auf gemeinsamen Vorschlag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprach als erster der Straßenbahnfahrer Frank Oettler und danach ein Mitglied der Partei Die Linke. Einig waren sich die Redner in der Würdigung der konsequenten Haltung des Kommunisten in allen Lebenslagen, mit der er uns allen ein Vorbild sei. Gemeinsam sprachen sie sich auch gegen den Antikommunismus aus. In der Konsequenz schlug der Straßenbahnfahrer vor, den Weg zur revolutionären Überwindung des Kapitalismus weiter fortzuschreiten um eine befreite Gesellschaft im Sinne Ernst Thälmanns zu erkämpfen. Der Genossen der Linkspartei orientierte dagegen darauf, mit den Mitteln des "zivilen Ungehorsams" den Herrschenden notwendige Zugeständnisse für die Massen abzutrotzen.

Hier ein Bericht über die Kundgebung auf dem Nachrichtenportal "Du bist Halle".

Gemeinsam sangen alle das Solidaritätslied und zum Abschluss die Internationale. Garniert war der Ablauf mit schönen Saxophoneinlagen des Spitzenkandidaten der Landesliste Sachsen-Anhalt der MLPD zur Bundestagswahl, Adrian Mauson, der auch der Direktkandidat im Wahlkreis 72 (Halle) ist.

Im Anschluss lud die MLPD die Anwesenden ein, gemeinsam und gleichberechtigt an der 1. Mai-Kundgebung des Internationalistischen Bündnisse ab 10.00 Uhr auf dem Marktplatz in Halle teilzunehmen. Da der DGB auch in diesem Jahr keine Demonstration oder Kundgebung in Halle wie sonst jahrelang üblich auf dem Marktplatz vorbereitet bzw. angemeldet hat, hat in diesem Jahr erneut die MLPD die Initiative ergriffen. Sie lädt nun ihrerseits die fortschrittlichen und demokratischen Parteien, Organisationen und Einzelpersonen, natürlich auch den DGB, zu einer gemeinsamen Kundgebung mit Ständen ein. Und zwar auf ihre angemeldete und genehmigte Veranstaltung auf dem Marktplatz in Halle, natürlich mit Mund-Nasenschutz und Abstand.