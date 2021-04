Morgen Gerichtstermin eines gekündigten Kumpels

Am Samstag beteiligten sich in der serbischen Hauptstadt Tausende an einem Protest vor dem Parlamentsgebäude und forderten verstärkten Schutz der Umwelt vor der Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Böden. Hintergrund ist die hohe Luftverschmutzung in den serbischen Städten. Die Menschen wehren sich aber auch gegen konkrete Industrieprojekte: so will der Bergbaukonzern Rio Tinto in Loznica in Westserbien Lithium abbauen mit massiven Umweltfolgen. Außerdem fordern die Demonstranten ein Ende des Kraftwerksbau an naturbelassenen Gewässern.