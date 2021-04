Gilt der kostenlose Corona-Test in der Woche für alle?

Auf unserer morgendlichen Walking-Runde gab es dazu Unsicherheit: Gilt das denn für jeden oder nur für Pflegekräfte, besonders gefährdete Personen und so weiter?

Ich habe nachgelesen in der Coronavirus-Testverordnung: Dort heißt es in § 5 Absatz 1 Satz 2: „Testungen nach § 4a (das sind die sogenannten Bürgertestungen, also für jeden) können im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden.“

Bei meinem nächsten Testzentrum gleich gegenüber hatte ich schon ein „Abo“ auf Testungen jeden Freitag und habe jetzt noch eines für jeden Dienstag. Es war kein Problem, zwei Termine pro Woche zu bekommen, eine Knappheit der Tests besteht nicht.

Ich rate jedem, diese kostenlosen Tests zweimal wöchentlich kostenlos wahrzunehmen. Umso größer ist die Sicherheit, dass wir Corona-negativ sind und niemanden anstecken können.