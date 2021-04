Karnataka: 6. Streiktag der Busfahrer

Am Wochenende gab es in mehreren Städten in Australien Kundgebungen gegen die hohen Todeszahlen im Polizeigewahrsam, denen Ureinwohner ausgesetzt sind. In den vergangenen 30 Jahren starben mindestens 470. In all den Jahren wurde kein Polizist dafür verurteilt. Jeweils mehrere hundert Menschen versammelten sich in Sydney, Brisbane, Melbourne, Alice Springs und Lismore am Samstag und forderten, dass endlich die Empfehlungen umgesetzt werden, die von der "Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody" vor 30 Jahren vorgeschlagen worden waren.