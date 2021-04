Prozess eines Bergmanns gegen die RAG geht in die dritte Runde

Das ist sein gutes Recht, weil das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in zweiter Instanz festgestellt hatte, dass seine Kündigung durch die RAG rechtswidrig ist. Doch seit über einem Jahr zahlt die RAG seinen Lohn trotz wiederholter Aufforderung nicht.

Die Verhandlung zeigte, dass die Richterin das Anliegen des Kumpels für sehr überlegenswert hält. Sie forderte jedoch, dass die Höhe der Nachforderung genauer berechnet werden müsse, was zu einem weiteren Gerichtstermin führen wird. Peter Weispfenning, Anwalt des Kumpels, betonte: "Unsere Chancen auf Sieg stehen meines Erachtens gut."

In seinen sehr überheblichen Einlassungen machte der RAG-Anwalt mehrmals deutlich, wie sehr der Konzern durch den jahrelangen Kampf der Kumpel unter Druck steht und dass die RAG endlich die ganzen Prozesse vom Hals haben will. Deshalb wäre es ihm am liebsten gewesen, auch dieser Kollege nähme das angeblich so großzügige Abfindungsangebot der RAG an. Dieses Angebot ist jedoch ein Ergebnis des hartnäckigen und von viel Solidarität begleiteten Kampfes der von der RAG gekündigten „nicht anpassungsberechtigten“ Kumpel.

Asim Sengül, der klagende Kumpel, machte ein bewegendes Statement im Gerichtssaal: 23 Jahre hat er für die RAG als Hauer unter Tage die Knochen hingehalten, für einen Lohn, der alles andere als eine Anerkennung dieser harten Arbeit ist. Er betonte, dass er die unwürdige Behandlung der Bergleute, die in der Verweigerung der Löhne gipfelt, nicht hinnehmen will und dass er deshalb weiter um sein Recht kämpft.

Auf je einer Kundgebung vor Prozessbeginn und nach dem Prozess bekundeten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen - unter anderem von Kumpel für AUF, MLPD und REBELL - ihre Solidarität und ihren Respekt für die mutige Haltung des Kollegen.