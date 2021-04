Sachsen: Gerichtsbeschluss: Warnstreiks sind rechtens!

Mit dieser Gerichtsentscheidung über die Rechtmäßigkeit der Warnstreiks haben die Kapitalistenverbände VSME und VME mit ihrem Versuch, die Streiks zu unterdrücken, eine juristische Bauchlandung eingefahren. Kein Wunder, dass nach diesem Erfolg die Stimmung unter aktiven Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern sehr gut ist: „... Jetzt wirds nächste Woche richtig heiß werden.“ "Jetzt erst recht!“ “Das zahlen wir ihnen heim.“

Die tatsächliche Hauptauseinandersetzung um die seit 32 Jahren überfällige Angleichung der Arbeitszeit und des Lohns zwischen Ost und West, nimmt weiter an Fahrt auf und geht nächste Woche in eine neue Runde! Angesichts der Gesamtsituation sind alle kämpfenden Metallerinnen und Metaller gut beraten, sehr wachsam zu sein. Denn es bleibt die Frage, was tatsächlich hinter diesem repressiven und provokativen Vorgehen steht.

Hier geht es zur Korrespondenz von heute Morgen, als das Verbot noch gültig war

Hier geht es zum Artikel "Kampf für Forderung nach Arbeitszeit-Angleichung in Ostdeutschland bundesweit führen", der auch als gestaltetes Flugblatt angehängt ist

Hier geht es zur Solidaritätserklärung von Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, an die betroffenen Kolleginnen und Kollegen