Straßenblockden durch Bergleute in Sambia

Eine neue Studie, die die Professoren Nico Dragano von der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Düsseldorf und Morten Wahrendorf (Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf) veröffentlichten, belegt laut Spiegel, dass die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz lauert. Dazu wurden die regionalen wöchentlichen Covid-19-Inzidenzen der Bevölkerung im Erwerbsalter in 401 Kreisen von Anfang Februar 2020 bis Ende März 2021 mit Indikatoren zur Erwerbstätigkeit und zur Größe von Wirtschaftszweigen in diesen Regionen verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass Kreise mit vergleichsweise hohen Beschäftigtenquoten in den zurückliegenden zwei Wellen (Frühjahr 2020 und Winter 2020/2021) insgesamt höhere Inzidenzen und unterschiedliche Verläufe aufwiesen. Der Anstieg sei in solchen Regionen zum Teil schneller gewesen und habe höhere Inzidenzwerte erreicht. Zwischen den beiden Wellen seien die Inzidenzwerte in allen Regionen dagegen vergleichbar hoch gewesen. Das Muster mit höheren Infektionszahlen in Kreisen mit hoher Beschäftigungsquote zeigt sich jetzt auch in der dritten Welle.