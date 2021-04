Corona-Krisenchaos

"Tagesspiegel" hält der bürgerlichen Doppelmoral - unfreiwillig - den Spiegel vor

Am Sonntag erschien in der Internetausgabe des "Tagesspiegel", ein vielbeworbener¹ Kommentar zu den aktuell dramatisch ansteigenden Covid-19-Infektionszahlen.² Titel: "Wir sind die Kurve! Sich noch immer privat zu treffen, ist gefährlich egoistisch". Sich "privat zu treffen" ist der Autorin Caroline Fetscher nach also das Problem. Dass sich Menschen tagtäglich aufgrund fehlender verbindlicher Regeln und einem "Fake-Lockdown" im ÖPNV, in der Schule oder im Betrieb infizieren, das scheint für bürgerliche Propagandisten wie Frau Fetscher in Ordnung und alternativlos zu sein.

Korrespondenz aus Halle an der Saale