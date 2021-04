CDU-Kanzlerkandidaten

Über Krimis und Schmonzetten

„Im Krimi um die Unions-Kanzlerkandidatur wächst die Spannung … .“ Diese Schlagzeile lese ich am 15. April im Netz. Ich muss wohl irgendwas falsch verstanden haben: Bisher hatte ich in den letzten Monaten als tatsächlichen Krimi vor allem das kriminelle Verhalten unserer Regierung und unserer Konzernbosse angesehen! Wie die sich mit krimineller Energie in der Corona-Pandemie um ihre gesellschaftliche Verantwortung drücken, nur um ihre Profite zu gewährleisten.

Von cg