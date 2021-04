Erfahrungen bei der Unterschriftensammlung und dem Aufbau von Wählerinitiativen

Unter der Bedingung der Corona-Pandemie, wo in den Städten viel weniger los ist, wo Menschen vorsichtiger und auf Abstand bedacht sind und wo auch bei weitem nicht so viele Demonstrationen, Kundgebungen und Veranstaltungen stattfinden, ist das Sammeln der notwendigen Unterstützungsunterschriften sehr erschwert. Selbstverständlich achten auch wir streng auf Abstand untereinander und zu den Menschen, die wir ansprechen, und auf Mund-Nasen-Schutz. Für die flächendeckende Kandidatur in den 16 Bundesländern mit Landeslisten muss die Internationalistische Liste/MLPD ca. 30.000 Unterschriften sammeln, für jede Direktkandidatin, jeden Direktkandidaten nochmals je 200. Macht - mit der notwendigen Reserve - beinah 50.000 Unterschriften. Bisher hält der Bundeswahlleiter stur an dieser Anzahl fest, obwohl die MLPD und andere Parteien, darunter die ÖDP, fordern, dass diese Wahlbehinderung abgeschafft oder zumindest die Zahl der Unterschriften deutlich reduziert wird. Das Bundesverfassungsgericht hat bisher noch nicht über die Organklage der MLPD, die diese bereits am 7. Januar 2021 eingereicht hat, entschieden.

Für uns von der Internationalistischen Liste/MLPD kommt es selbstverständlich nicht in Frage, dass die sogenannten etablierten Parteien auf dem Wahlzettel unter sich bleiben. "Schluss mit dem Krisenchaos - es braucht eine gesellschaftliche Alternative!" "Die Regierungspolitik ist gescheitert - neue Politiker braucht das Land!" Das fordert bereits heraus. Eine wichtige Erfahrung ist: Voll das gescheiterte Krisenmanagement der Bundesregierung angreifen und mit der Ansprache die Menschen direkt herausfordern, sich für die Unterschrift zu entscheiden. Bewährt hat sich auch, wenn sich die Direktkandidatinnen und -Kandidaten persönlich beteiligen, sind sie doch mit ihren Kandidatengrundsätzen wirklich neue Politiker und ein Trumpf gegen die abstoßende Korruption bürgerlicher Politiker.

Das Krisenmanagement der Bundesregierung und der Länderregierungen ist gescheitert. Fast 80.000 Tote, weil für das kapitalistische System Maximalprofit vor Gesundheitschutz geht. Wachsende Kriegsgefahr, Zerreißprobe für die Familien, Umweltzerstörung - so kann es nicht weitergehen! Die MLPD und die Internationalistische Liste/MLPD stehen für den Kampf um eine Gesellschaft, in der nicht der Profit, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht, wo die Einheit von Mensch und Natur wiederhergestellt und weiterentwickelt wird, wo die Jugend eine Zukunft hat! Das ist für viele der echte Sozialismus.