Am 1. Mai 2021 auch in Gelsenkirchen auf die Straße!

„Wir haben allen Grund, gerade in diesem Jahr, am 1. Mai auf die Straße zu gehen! Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt!“

Unter diesem Motto ruft eine Aktionseinheit um das Internationalistische Bündnis Gelsenkirchen zur Auftaktkundgebung um 9 Uhr 15 vor das Hans-Sachs-Haus auf. Dort kommen Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben, Gewerkschaften, kämpferischen Bewegungen und Organisationen zu Wort, wie das in Gelsenkirchen seit inzwischen 30 Jahren Tradition ist. Anschließend wird eine Demonstration über die Ringstraße und Bahnhofstraße zum Neumarkt führen.

„Selbstverständlich werden wir dann an der DGB-Kundgebung auf dem Heinrich-König-Platz ab 11 Uhr teilnehmen, die wir begrüßen. Wir werden diese Aktionen Corona-gerecht durchführen, mit Abstand und Maske. Menschenverachtende Corona-Leugner haben bei uns nichts zu suchen.

Die Corona-Pandemie macht deutlich, wer in diesem Land das Sagen hat: die Profite der Großkonzerne stehen an erster Stelle, die Arbeiter, die Familien und Kleingewerbetreibende sollen die Lasten tragen. In der Industrie sind Ansammlungen von Menschen weiter erlaubt, die in jedem Park, in jeder Wohnung und auf jedem Sportplatz verboten sind! Wieviele Zehntausende müssen dieses Chaos noch mit dem Leben bezahlen, wieviele Hunderttausende ihren Arbeitsplatz, ihre Existenz oder ihre Gesundheit verlieren? Deshalb ist es für uns gerade wichtig, am 1. Mai auf die Straße zu gehen! Das haben wir zusammen letztes Jahr erkämpft“, so Peter Reichmann, einer der Organisatoren.

„Ich wünsche uns allen einen kämpferischen 1. Mai 2021 – auch in Gelsenkirchen!“