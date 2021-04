"Spiegel Online" berichtet über geplante Absenkung der Zahl der Unterstützungsunterschriften

In Neuseeland deckte jetzt ein investigativer Journalist auf, dass die Öl- und Gasindustrie des Landes unter anderem die Schülerbewegung "School Strike 4 Climate" überwachen ließ, mit dem Ziel, die Klimabewegung zu schwächen. Dazu hatten die Konzerne die dubiose private "Sicherheitsfirma" Thomson and Clark angeheuert, die eng mit Geheimdiensten verbunden ist. 2019 und 2020 hatten sich Hunderttausende in Neuseeland an Schulstreiks beteiligt und einschneidende Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe gefordert.