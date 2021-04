Bernd Osterloh wechselt in den Personalvorstand

Nicht zum ersten Mal findet in der deutschen Industrie ein fließender Übergang vom Belegschaftsvertreter in die Geschäftsleitung statt. Doch wechselt er wirklich die Seiten, wie verschiedene deutsche Tageszeitungen melden? Das kann man bei Osterloh wahrlich nicht sagen. Vielmehr arbeitete er bereits vorher auf Grundlage der Strategie und Taktik des Übermonopols VW, hatte dieselbe Weltanschauung und Denkweise wie die Monopolvertreter.

Kürzlich beim Maskenskandal der Unionsparteien wurde die sogenannte Beratertätigkeit der meisten Bundestagsabgeordneten berechtigt als legalisierte Korruption gebrandmarkt. Ähnlich ist es auch hier, wenn Osterloh zeitweise ein Jahresgehalt in sechsstelliger Höhe erhielt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, sagte schon Karl Marx. Nun soll sein Jahresgehalt siebenstellig werden. Sicher erwartet man von einem Personalvorstand Osterloh, dass er die geplante massive Arbeitsplatzvernichtung bei MAN im Interesse des Übermonopols vorantreibt.

Ein Wechsel wie der des Herrn Osterloh gehört zum System der kleinbürgerlichen Denkweise als Methode der Regierung sowie der Monopole, um das Klassenbewusstsein der Arbeiter zu zersetzen. Doch die VW-Krise lehrte auch Herrn Osterloh, dass diese Aufgabe auf lange Frist nicht erfolgversprechend ist.

Die MLPD jedenfalls freut sich schon, in ihrem Bundestagswahlkampf einen Schwerpunkt auf die VW-Region in Niedersachsen zu legen. Dort werden wir mit zahlreichen VW-Kolleginnen und -Kollegen über die Lehren aus solcherlei Ereignissen diskutieren. Marxistisch-leninistische Betriebsräte verpflichten sich übrigens selbst, keinerlei persönliche Privilegien anzunehmen, in der Regel weiter in der Produktion zu arbeiten und regelmäßig Rechenschaft abzulegen. Es geht also auch anders.

Neue (Arbeiter-)Politiker braucht das Land!