Bestelltes Gutachten

Richtig berühmt wurde der Fleischkonzern, nachdem bekannt wurde, dass sich 1500 Beschäftigte in Rheda-Wiedenbrück mit Corona infiziert hatten. Die katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingen der Arbeiterinnen und Arbeiter lösten große Empörung in der BRD und darüber hinaus aus. Das hat laut Pressesprecher den Konzern dazu bewogen, etwas für die „Versachlichung“ der Auseinandersetzung zu tun. Umgehend bestellte er selbst ein Gutachten. Dieses kommt zum Schluss, dass Tönnies einen „beachtlichen positiven Beitrag“ für Ostwestfalen leiste. Der Nutzen liege bei jährlich mindestens 325 Millionen Euro und könne bis zu 626 Millionen Euro betragen. Und würden alle Waren- und Zahlungsströme der Unternehmensgruppe erfasst, so summierte sich die direkte und indirekte Wertschöpfung auf 1,5 Milliarden Euro.



Das Gutachten wurde von Manfred Schwaiger erstellt, der an der LMU in München einen Lehrstuhl für Betriebswirtschaft inne hat. Seine wissenschaftlichen Arbeitsmethoden beschreibt er selbst so: Die Gewinne musste er dafür allerdings schätzen, ebenso die Gewerbesteuerzahlungen, denn Jahresberichte mit Gewinn- und Verlustrechnungen von Tönnies habe er dafür nicht einsehen können. „Natürlich hätten wir dann nicht spekulieren und schätzen müssen.“

Marx charakterisierte in einem Brief an Kugelmann vom 11. Juli 1868 (Marx Engels Werke Band 32, S. 553/554) die bürgerliche politische Ökonomie: „Mit der Einsicht in den Zusammenhang stürzt, vor dem praktischen Zusammensturz, aller theoretische Glauben in die permanente Notwendigkeit der bestehenden Zustände. Es ist also hier absolutes Interesse der herrschenden Klassen, die gedankenlose Konfusion zu verewigen. Und wozu anders werden die sykophantischen (1) Schwätzer bezahlt, die keinen anderen wissenschaftlichen Trumpf auzuspielen wissen, als daß man in der politischen Ökonomie überhaupt nicht denken darf!“

(1): Sykophantisch = anklägerisch, verleumderisch