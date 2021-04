Chicago: "Gerechtigkeit für Adam Toledo"

Tausende gingen am Sonntag in Chicago auf die Straße und forderten Gerechtigkeit für den 13-jährigen Adam Toledo, der am 29. März in Chicago durch eine Polizeikugel starb. Die Veröffentlichung der Bilder der Bodycam des Polizisten vergangene Woche zeigte, dass Adam erschossen wurde, als er beide Hände waffenlos in der Luft hatte. Dagegen ging jetzt nicht nur die Gruppe der Latinos auf die Straße. In zahlreichen weiteren Städten gab es Demonstrationen, von Latinos, Schwarzen, Weißen und Asiaten mit der Forderung nach Gerechtigkeit und Bestrafung der Verantwortlichen für Polizeimorde.