Chittagong: Polizei schießt auf streikende Arbeiter

In einem Amazon-Werk in Norddeutschland ist es der Belegschaft nach Recherchen von NDR, WDR und SZ verboten worden, während der Arbeitszeit FFP2-Masken zu tragen. So war auf dem Aushang im Amazon-Lager in Winsen an der Luhe hinter der Aufforderung, OP-Masken zu tragen, ein grüner Haken gemacht worden, während die FFP2-Maske rot durchgestrichen worden war. Damit teilte Amazon den Kolleginnen und Kollegen mit, dass ausschließlich OP-Masken getragen werden dürften. Der Grund für das FFP2-Verbot ist offenbar der, dass mit dieser erstklassigen Maske, die aber das Atmen etwas schwerer macht, häufiger Pause gemacht werden muss. Wie Allgemeinmediziner Günter Wagner, Mitautor des Buchs „Covid-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar“, auf der Gelsenkirchener Montagsdemonstration erklärte, helfen OP-Masken kaum gegen eine Virusinfektion. Das tun ausschließlich Masken vom Typ FFP2 und höher. Deshalb: Schluss mit der Ausbeutung der Gesundheit der Belegschaften bei Amazon! Weg mit dem FFP2-Verbot!