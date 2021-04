Viele Kolleginnen und Kollegen kennen den Begriff von dem Wisch, der in großen Konzernen – wie etwa Bosch – der Dezember-Lohnabrechnung beiliegt. Darin werden sie angehalten, darauf zu achten, dass sie keine Geschenke von Extern annehmen. Alles klar? Bei meinen Kollegen hat das – je nach Temperament – ein müdes Grinsen, Kopfschütteln oder: „Die spinnen wohl? Selber sich die Taschen vollstopfen und uns einreden wollen, dass wir wegen einer Flasche Wein das Finanzamt informieren müssen?“ hervorgerufen.

Corona hat nun eine weitere Mutante dieses Begriffs hervorgebracht. Um dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter Genüge zu tun … Nein, werden nicht etwa die Bänder langsamer gestellt, Pausen und Schichten entzerrt oder die Möglichkeit, Abstand bei der Arbeit zu halten, geschaffen. Es wird einfach die Compliance angepasst. Also, das geht so: Das Unternehmen schreibt in seine Compliance, dass die Mitarbeiter den Gesundheitsschutz einhalten müssen. Wird ein Kollege positiv getestet, dann hat er – logisch - die Regeln nicht eingehalten. Folge? Zum Beispiel eine Abmahnung! Kommt jetzt ein übereifriger Vertrauensmann oder Vertrauensfrau an und sagt etwa: „Bei uns in der Firma ist der Gesundheitsschutz so miserabel, dass ihn keiner einhalten kann und deshalb sind die Corona-Zahlen so hoch,“ dann schaut der Vorgesetzte in die Compliance. Da steht etwa: „Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist angehalten, das Unternehmen nach außen positiv darzustellen. Firmenschädigende Aussagen sind zu unterlassen.“ Folge? Maul halten – oder Abmahnung!

Man könnte Compliance in Corona-Zeiten also auch so definieren: „Compliance ist die elastische Inhaltsdehnbarkeit aller Gesetze, Richtlinien und freiwilligen Kodizes zum Zweck der Aufrechterhaltung der Produktion auf Kosten der Gesundheit der Mitarbeiter.“