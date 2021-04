Das Land hat Fragen - die MLPD hat Antworten

Antworten kann aber diese „soziale Marktwirtschaft“ gar nicht haben: Aus dem einfachen Grund, weil es sie gar nicht gibt. Der Markt regierte wohl im 19. Jahrhundert den freien Kapitalismus – heute haben sich 500 Übermonopole die gesamte Wirtschaft weltweit untergeordnet.

Und wie kann eine Profitwirtschaft sozial sein? Hinter dem ganzen Wortgeklingel verbergen sich einfach die herrschenden Monopole der BRD. Und die Antworten? Vor allem brauche es weniger Bürokratie, Verbote und staatliche Lenkung. Großzügig „vergessen“ wird, dass sie ja selbst den ganzen Staat lenken. Weist der aber nur mit zarten Worten auf ihre Pflichten gegenüber der Gesundheit der Beschäftigten hin, dann gehen die Tassen hoch.

Positiv fordern sie: „Mehr Vertrauen in die Ideen der Menschen und der Unternehmen.“ Die kleinen und mittleren Unternehmen können damit nicht gemeint sein. Die gehen ja durch die Politik für die Monopole bankrott. Bleiben die Ideen der Menschen: Am konzentriertesten zum Ausdruck gebracht von der MLPD, die in keiner Weise den Monopolen verpflichtet ist, sondern den Arbeiterinteressen. Die MLPD hat als einzige Partei schon im Frühjahr 2020 ein bis heute stichhaltiges Corona-Programm vorgelegt. Die MLPD hat mit dem echten Sozialismus als einzige Partei in Deutschland eine Antwort auf die Frage nach dem gesellschaftlichen Ausweg und eine Konzeption für den Weg dorthin.