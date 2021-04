„‘Das Wahre ist das Ganze‘: Hegels Geist in den Künsten und Wissenschaften“

Die Universität Stuttgart veranstaltet anlässlich Hegels 250 Geburtstag in diesem Jahr ab morgen eine Video-Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Das Wahre ist das Ganze“. Die Vortragsreihe (immer Dienstags, 19.30 Uhr) richtet sich an ein "breites, ausdrücklich auch außerakademisches Publikum". Von den Veranstaltern wird sicher kein Plädoyer mit dem Schwerpunkt der revolutionären Elemente von Hegels Schaffen zu erwarten sein. Aber in dieser Pandemiezeit täte ein bisschen mehr Kenntnis über Hegel und sein Dialektik sicherlich jedem gut. Es wird auch eine kontroverse Diskussion versprochen, vielleicht will ja der/die eine oder andere sich daran beteiligen um die eigenen Hegelkenntnisse höher zu entwickeln?

Wer Interesse bekommen hat: Hier gibt es mehr Informationen