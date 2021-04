"Der 'WAZ' ist ein grober Lapsus unterlaufen"

Mit der Überschrift des Artikel zum Autocorso der Corona-Leugner ist Ihnen ein grober Lapsus unterlaufen: Sie schreiben "Anti-Corona-Corso: Gegenaktion geplant." Damit wird es so dargestellt, als ob die Leute im Autocorso diejenigen seien, die gegen Corona wären! Was sind dann die Gegendemonstranten? Wohl Corona-Befürworter?

Im Gegenteil ist es so, dass die Corona-Leugner, die z. B. den Lockdown als Wahnsinn bezeichnen in unverantwortlicher Weise die Ausbreitung der Pandemie fördern. Die Gegenaktion bezieht sich zweifellos gerade auf diese unwissenschaftliche, sich und andere gefährdende Kritik an notwendigen gesundheitspolitischen Maßnahmen. Die Freiheit, die von ihnen gefordert wird, ist eine egoistische Freiheit! Interessanterweise hat auch die Polizei in Stuttgart, die Tausende Menschen unbehelligt entgegen der Auflagen demonstrieren ließ, in einer Pressemitteilung von "Pandemiegegnern" gesprochen. Das alles mag unbeabsichtigt sein, wirft aber ein Schlaglicht auf die Gefahr der Verharmlosung der Corona-Leugner.