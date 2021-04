"Politischer Ausnahmezustand in Deutschland? Ein klares NEIN!"

Wie der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International (SI) mitteilt gibt es aktuell auf www.openpetition.de eine Petition in der der ultrareaktionäre baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl aufgefordert wird, eine empörende Abschiebung zweier elternloser Flüchtlingskinder aus einer Jugendlhilfeeinrichtung in Böblingen nach Albanien wieder rückgängig zu machen. „Wir vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI unterstützen die Forderung nach Rückführung dieser Kinder (sie waren von ihren Eltern bereits verlassen worden und kennen in Albanien kaum jemanden) und fordern ebenfalls, endlich die ‚Rechts‘grundlagen für derartig kinder- und menschenfeindliche Regelungen zu ändern!“, so der Freundeskreis.



Hier geht es zur Petition