Dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie auf dem Subkontinent

Was sind die Ursachen? Die bürgerlichen Medien überschlagen sich mit Schuldzuweisungen an die Masse der Bevölkerung: Besonders rituelle Handlungen - wie Waschungen im Ganges - seien die Ursache für diese Entwicklung. Sie tragen sicherlich zu einem kleinen Teil zu dieser dramatischen Entwicklung bei, die Hauptursache liegt jedoch in der Politik der faschistischen Modi-Regierung. Die Regierungspartei BDP hielt noch vor kurzem Massenversammlungen ohne Gesundheitsschutzmaßnahmen in Westbengalen ab, verbreitete seit Jahresanfang, dass die Pandemie im Wesentlichen besiegt sei und dass sie ein Impfprogramm für alle 1,3 Milliarden Inder aufgelegt hätte. Diese Fake-News zerplatzen an der Wirklichkeit. Indiens Impfstoffproduktion scheitert an fehlenden Grundstoffen, die u. a. aus den USA nicht eingeführt werden. Die Verteilung beider zugelassener Impfstoffe wurde gestoppt.

Neben der ansteckenderen englischen hat sich eine neue Virus-Variante „B.1.617“ herausgebildet, die die Immunreaktion des Körpers teilweise umgehen kann. Bisherige Schutzmaßnahmen reichen (wie auch in Deutschland) anscheinend nicht aus.

Die ICOR-Organisation Communist Party of India (Marxist Leninist) Red Star (CPI-ML Red Star) hat ihr Coronaschutzprogramm aktualisiert und fordert:

Kostenfreie Corona-Schutzimpfungen für alle in der kürzestmöglichen Zeit! Kostenfreie Testung und Behandlung aller Patienten. Staatliche Kontrolle über alle privaten Krankenhäuser und Einbeziehung in die Behandlung. Organisierung von „Krankenhäusern auf Rädern“, um die Impfungen, die Behandlung und die Testung kostenfrei in entlegene Gebiete zu bringen. Angesichts der Folgen des dramatischen Anstiegs der Infektionen, wie Massenentlassungen und Massenarmut, 30 Kilogramm Reis als Extraration an jede Familie! 3000 Rupies monatliche Unterstützung an alle Arbeitslosen!

Hier eine Statistik zu den Neuinfektionen mit Corona in Indien

Hier eine Statistik über die Todeszahlen bezüglich Corona in Indien