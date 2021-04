Endlich gegen Covid geimpft!

Bis ich den Termin bekam, war es allerdings eine einzige Katastrophe. Telefonisch ging gar nichts. Also online versuchen. Hier gab es zuerst auch keine Termine. Bis ich den Hinweis bekam, ich soll mir online in allen Zentren in meiner Nähe die Berechtigung zur Terminvereinbarung holen. Das ging tatsächlich flott: Acht Berechtigungen. Bei der Hälfte gab es keine Chance auf Termin. Bei einem Zentrum erst in zwei Wochen. Dann versuchte ich es bei einem anderen Standort, um einen Termin zu erhalten. Und sofort eine Stunde später hatte ich den Termin. Ich wurde geimpft, der Arzt erklärte mir, dass ich natürlich den anderen Termin an dem anderen Ort online stornieren müsse, was ich auch machte.

Es ist für mich völlig unverständlich, dass man in einem Bundesland für jedes Impfzentrum eine eigene Berechtigung braucht. Ausdruck eines chaotischen Handelns einer Regierung, die anscheinend null Interesse daran hat, dass alles schnell geht. Aber wenn es um „Industrie 4.0“ und 5G- Netzwerke geht, da rollen die Milliarden Euro. Wenn wir bei Daimler so Autos bauen würden, da würde alles zusammenbrechen. Der Betrieb würde stehen.