Kritische Wissenschaft / Flüchtlingshilfe

„Flucht – vor Verantwortung und Solidarität – in Europa“

Am Donnerstag, 22. April, um 19.30 Uhr berichtet Meik Schöpping (Wuppertal), Menschenrechtsaktivist und ziviler Seenotretter, unter dem Titel „Flucht – vor Verantwortung und Solidarität – in Europa“ aus der Perspektive seiner humanitären Nothilfeeinsätze an der europäischen Außengrenze und in verschiedenen Mittelmeerregionen, mit NGO´s wie „Sea Watch“, „MSF“ und „Jugend Rettet“.

Pressemitteilung der Offenen Akademie