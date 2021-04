Für Linke ist es wichtig, in dieser Frage klar Stellung zu beziehen!

Gerne habe ich „Gib Antikommunismus keine Chance!“ unterschrieben. Für Linke ist es immer wichtig, in dieser Frage klar Stellung zu beziehen. Mögen Sozialisten und Kommunisten in manchen gesellschaftlichen Fragen oder über den Weg zum Sozialismus unterschiedlicher Auffassungen sein, die auch diskutiert werden müssen, so dürfen wir uns doch nicht - wie in der Weimarer Zeit - gegenseitig bekämpfen und uns gegen die faschistische Gefahr schwächen. Dagegen müssen immer ganz breite Bündnisse an Demokraten, Sozialisten und Kommunisten gebildet werden.

Leider wird der Begriff des Kommunismus auch aus historischen Gründen bis ins linke Lager hinein abgelehnt. Dabei bedeutet eine kommunistische Gesellschaft eine Gesellschaft frei von Ausbeutung von Mensch und Natur und hat einen wirklichen humanen und solidarischen Anspruch. Bis dies den aufgeschlossenen und fortschrittlichen Menschen bewusst wird, müssen Kommunisten und auch Sozialisten noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Hier geht es zur Homepage von "Gib Antikommunismus keine Chance"