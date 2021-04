Gerichtstermin von Seher Adigüzel und Betül Varan verschoben

Am 30. März sollte der erste Gerichtstermin von Seher Adigüzel und Betül Varan stattfinden. Er wurde zunächst auf den 9. April und dann auf den 9. Juni 2021 verschoben.

Die Unterzeichnung und Weiterverbreiung der Petition ist nach wie vor wichtig - ebenso wie direkte Protestbriefe an das Justizministerium der Türkei und die deutsche und niederländische Botschaft!! Seher ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, Betül in den Niederlanden.

Die E-Mail-Adresse des türkischen Justizministeriums lautet: info@adalet.gov.tr



Hier geht es zur Petition