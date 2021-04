Größter Chemiekonzern der Welt entsteht

Am 19. April 1941 wurde Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ in Brechts Exil in Zürich uraufgeführt. In dem Stück werden die Schrecken des Militarismus vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges gezeigt. Während Brecht als Stoff unter anderem „Der abenteuerliche Simplicissimus“ von Grimmelshausens diente, nutzte er bei der Aufführung die von ihm selbst entwickelten Techniken des epischen Theaters.