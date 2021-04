Internationale Arbeitereinheit! Kampf für Gesundheitsschutz, Arbeitsplätze und demokratische Rechte!

Wir haben im letzten Jahr viele Probleme und Schwierigkeiten aufgrund von Covid-19 erlebt. Diese Pandemie hat viel Leid in fast alle Länder der Welt gebracht. Covid-19 ist noch nicht unter Kontrolle, die aktiven Fälle und die Ausbreitung nehmen ständig zu. Es kann oft zu wenig Abstand gehalten werden. Masken und andere persönliche Schutzausrüstung fehlen. So ist eine große Anzahl von Industriearbeitern betroffen, bei denen Corona positiv festgestellt wurde. Daneben gibt es viele gesundheitliche Probleme für Arbeiterinnen und Arbeiter am Arbeitsplatz.

Wir fordern gute und gesunde Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz, um Covid-19-Infektionen und andere Arbeitssicherheitsprobleme zu vermeiden. Ebenso fordern wir 100 Prozent Lohnausgleich für die Tage, die aufgrund von Corona und anderer Gesundheits- und Sicherheitsbeeinträchtigung entfallen. Wir fordern kostenlose und sichere Impfungen für alle!

Viele Unternehmen haben dicht gemacht. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter haben ihre Arbeit verloren und andere Beschäftigungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Das Ergebnis dieser Angriffe auf das soziale Leben der Arbeiterklasse ist, dass ihre finanzielle und gesundheitliche Situation kritisch wird.

Viele Unternehmen nutzen diese Situation, um sowohl die Regierung als auch die Arbeiterinnen und Arbeiter zu erpressen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Automobilindustrie sind bereits stark mit den Folgen von Elektromobilität, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz konfrontiert. Wir rufen dazu auf, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen und fordern die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Auf der Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordination steht der Aufruf in voller Länge zur Verfügung