Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten! Für Arbeit, Frieden, Umwelt, echten Sozialismus!

Die Nachwuchskapitalisten beschwören auf ihrer Homepage „Die jungen Unternehmer“ das „Team Deutschland“, das endlich „das Tun echter Manager“ bräuchte. Und was tun echte Manager so? Elf der 30 größten deutschen Dax-Konzerne haben 2020 zum Beispiel Millionen Kurzarbeitergeld abkassiert und gleichzeitig 14 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausgezahlt. Daimler hat trotz Pandemie und Wirtschaftskrise 4 Milliarden Rekordgewinn gemacht und angekündigt, 30.000 Arbeitsplätze zu vernichten.

Es gibt kein „Team Deutschland“. Wir leben in einer Klassengesellschaft, in der die Grenzen zwischen oben und unten verlaufen. Unser „Team“ sind die Arbeiterinnen und Arbeiter und die einfachen Leute weltweit. Deswegen laden wir euch alle ein, mit uns gemeinsam den 1. Mai zu begehen, unsere Forderungen kämpferisch und Corona-gerecht auf die Straße zu tragen!

Wir fordern:

Schluss mit dem Schulchaos! Für Bildung und konsequenten Gesundheitsschutz!

Ausbildungsquote von 10 Prozent in der Großindustrie und unbefristete Übernahme aller Auszubildenden entsprechend der Ausbildung!

Unbürokratische und nicht rückzahlbare Soforthilfe für Studierende!

Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich! …



