„Klare Kante gegen Corona-Leugner - Gesundheit vor Profite - für einen konsequenten Lockdown jetzt!“

Klare Kante gegen die Corona-Leugner. Kein Fußbreit für die Verbreitung rechter und nationalistischer Hetze und Demagogie, keine Toleranz für die Beteiligung rechter und faschistischer Kräfte. Stärken Sie die Montagsdemonstration als konsequente demokratische und antifaschistische Plattform demokratischer Rechte und Freiheiten!

Die Montagsdemo bekräftigt die Solidarität mit allen von Covid-19 Betroffenen und die Entschlossenheit, gegen das gescheiterte Krisenmanagement der Regierung weiter zu kämpfen! 80.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland verstorben. Hunderttausende weitere leiden an Langzeitschäden durch Corona, darunter vor allem junge Leute.

Ein junger Mann der Schülervertretung der Gesamtschule Horst forderte auf der 730. Montagsdemo am offenen Mikrofon, dass Tests für die Schülerinnen und Schüler an den Schulen verpflichtend zur Verfügung gestellt werden müssen, und zwar zweimal in der Woche, um die Infektionsketten wirksam zu unterbrechen. Er rief alle dazu auf, die Bürgertests zu nutzen. "Wenn sie sich testen lassen, machen sie auch etwas Gutes für ihre Mitmenschen. Seien Sie nicht wie die ‚Querdenker‘, die egoistisch sind und nur an sich denken, seien Sie solidarisch! Halten Sie sich an die Schutzmaßnahmen!"

Auch ein Kollege aus dem Testzentrum auf dem Neumarkt lud die Montagsdemonstranten ein, sich vor Ort direkt auf Corona testen zu lassen. Ein guter Beitrag für den Gesundheitsschutz! ...

Hart in Kritik standen die Forderungen und Statements des Bundes deutscher Industrieller BDI, der gegen einen konsequenten Lockdown Druck ausübt. Während in Ländern wie Korea, Neuseeland, Australien effektive Sofortmaßnahmen zur Senkung der Inzidenzzahlen ergriffen werden, wird bis heute in den Betrieben in Deutschland nicht konsequent der Gesundheitsschutz verfolgt. Fakt ist: Die Zahl der Milliardäre ist in der Corona-Zeit noch gestiegen, ihre Gewinne haben sich verdoppelt, während weltweit die Beschäftigten im Schnitt acht Prozent weniger Einnahmen haben. Unter immer mehr Menschen wächst die Empörung und die Forderung nach einem konsequenten Lockdown. ...

