Open-Air-Filmveranstaltung von MLPD und ADHK: „Friedrich Engels – der meist unterschätzte Klassiker des Marxismus-Leninismus"

Wer war dieser kühne Revolutionär und Theoretiker der Arbeiterklasse, der am 28. November 2020 200 Jahre alt geworden wäre? Was können wir heute von Friedrich Engels lernen, den Lenin so beschrieb: „Dieser harte Kämpfer und strenge Denker konnte aus tiefstem Herzen lieben“ Nach dem Film besteht Gelegenheit zur Diskussion.

Die Veranstaltung findet im Freien statt – unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Daher bitte mit medizinischer Mond-Nasen-Maske kommen. Eintritt frei