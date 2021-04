Resolution von Kolleginnen und Kollegen zum Tarifabschluss 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Kolleginnen und Kollegen von Mercedes-Benz Sindelfingen aus dem Bereich Bodytec sind mit der Tarifübernahme von Nordrhein-Westfalen und dem Abschluss für Baden-Württemberg nicht einverstanden.

Für diesen Abschluss sind wir nicht auf die Straße gegangen! Wir hatten doch erst begonnen, unsere Kampfkraft zu entfalten. Warum fragt ihr nicht die Mitglieder in Form einer Abstimmung, ob wir mit dem Verhandlungsergebnis einverstanden sind? ...

Wir brauchen monatliche Lohnerhöhungen, die auch Schicht- und Akkordzulagen erhöhen, rentenwirksam sind und auf Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld wirken, statt weitere flexible Regelungen, die an den „Unternehmenserfolg“ gekoppelt sind.

Flexibilisierung der Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung auf unsere Kosten, da sagen wir: Nein! Wir brauchen auch keine neuen Wörter und -zig Ausführungen, die verschieden interpretiert werden.

4 Prozent Lohnerhöhung ist eine klare Forderung, 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist eine klare Forderung – Produktivitätssteigerungen rechtfertigen das schon lange.

Außerdem ist es völlig unverständlich, warum wir in Baden-Württemberg jetzt abschließen, während im Tarifbezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen die Auseinandersetzung um die Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West an Fahrt aufnimmt und 24-Stunden-Warnstreiks angekündigt sind. Diese Angleichung ist schon lange gerechtfertigt! Sie kann nur erkämpft werden, wenn die ganze IG Metall das durchsetzt, anstatt das den angeblich betroffenen Regionen zu überlassen. Die Spaltung und niedrigere Löhne / schlechtere Arbeitsbedingungen schaden uns allen. So werden wir ständig mit den niedrigeren Lohnkosten an anderen Standorten erpresst. Deshalb ist diese Auseinandersetzung auch in unserem Interesse. Mit dem Abschluss im Südwesten geben wir ein wichtiges Mittel unserer Kampfkraft aus der Hand! ...

Solidarität ist unsere Stärke - zusammenhalten - klare Forderungen - dafür kämpfen und streiken wir.

