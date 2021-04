Streik in Vanadium Mine von Bushveld

In Südafrika sind die Arbeiter in der Vametco Vanadium Mine von Bushveld Minerals in Südafrika in einen selbständigen Streik getreten. Mit ihrem Streik protestieren die Arbeiter gegen Lohnzahlungen, die deutlich niedriger liegen, als im Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft AMCU und dem Unternehmen Bushveld Minerals vereinbart wurde. Das Unternehmen erklärt, der Streik sei illegal und begründet die niedrigeren Zahlungen mit Auswirkungen der Corona-Pandemie.