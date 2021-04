An Thälmann gedacht – dem Wind getrotzt

Die gesungenen Friedenslieder bezogen sich auf die Kämpfe in unserer Zeit. Ein Titel davon heißt „Rebell“ . Christiane Latendorf von der Linkspartei hielt die Gedenkrede. Gekommen waren, wie in den letzten Jahren, Mitglieder von Linkspartei, DKP, KPD und MLPD und in keiner Partei organisierte Freunde, welche schon seit mehreren Jahren Ernst Thälmann gemeinsam gedachten.

Trotz heftigem Wind hatten wir das Denkmal mit der Fahne der Arbeiterklasse und den Parteifahnen geschmückt. In diesen Jahr blieben auch mehr Spaziergänger als sonst stehen. In Wortäußerungen sagten einige auch, dass sie noch wissen, für was Thälmann gekämpft hatte. Die KPD-Vertreter unterschrieben für die Wahlzulassung der MLPD.