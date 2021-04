Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - Aktionen hier - wird laufend aktualisiert!

Letztes Jahr haben die Arbeiterinnen und Arbeiter, Jugendliche, Frauen, Umweltkämpfer, Friedenskämpfer und viele andere es sich nicht nehmen lassen, trotz Pandemie-Bedingungen den 1. Mai auf der Straße zu begehen. Die MLPD war dabei ein Aktivposten. Es wurde bewiesen: Mit strengen Gesundheitsschutzmaßnahmen, Kampfgeist und guten Ideen muss man sich nicht auf Online-Events beschränken , kann man gemeinsam für Arbeiterinteressen eintreten und demonstrieren.

Dieses Jahr rufen die Gewerkschaften teilweise zu Kundgebungen und Demonstrationen auf, vielerorts aber wieder nur zu Online-Aktionen. Wieder andere Gewerkschaftsgliederungen legen sich noch nicht fest und machen die Art der Veranstaltungen, zu denen sie aufrufen, vom aktuellen Corona-Inzidenz-Wert abhängig.

MLPD, REBELL und Internationalistisches Bündnis beteiligen sich selbstverständlich an den gewerkschaftlichen Aktionen und Kundgebungen, wo immer diese stattfinden. Darüber hinaus planen Aktionseinheiten der kämpferischen Opposition 1.-Mai-Aktivitäten; die MLPD lädt zu 1.-Mai-Versammlungen ein.

Rote Fahne News veröffentlicht an dieser Stelle sukzessive alle Termine, Treffpunkte, Uhrzeiten für 1.-Mai-Aktionen, die die Redaktion in Erfahrung bringt. Meldet sie daher gerne an redaktion@rf-news.de. Außerdem veröffentlichen wir gerne auch Aufrufe, Korrespondenzen und Berichte zur Vorbereitung des 1. Mai. Wenn nicht alle auf der Startseite Platz haben, findet ihr sie im Rote Fahne News-Schwerpunkt "Heraus zum 1. Mai".