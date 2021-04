Warum nur kleine Delegationen zum 1. Mai?

Auf der DGB-Homepage steht seit 22. April: "Es wird dieses Jahr keinen normalen 1. Mai geben! Die Pandemie macht uns wieder einen Strich durch die Rechnung. ... Die aktuelle pandemische Lage und die Rücksicht auf den Gesundheitsschutz machen die Begrenzung auf eine niedrige Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern leider notwendig. Deshalb rufen wir dieses Jahr unsere Gewerkschaften auf, nur kleine und intern diskutierte Delegationen zu einer gemeinsamen Aktion zum 1. Mai zu schicken. Das Gleiche gilt für befreundete Organisationen."

Begründet wird das natürlich mit Corona. Natürlich wird es notwendige Einschränkungen geben, aber es ist doch ausreichend nachgewiesen, dass mit Gesundheitsschutz Demonstrationen und Kundgebungen durchgeführt werden können. Die Kolleginnen und Kollegen sind mit vielem, was abläuft, nicht zufrieden, das zeigt z. B. die hohe Kampfbereitschaft in der Metalltarifrunde und die wachsende Kritik am schnellen Abschluss, ebenso die massive Kritik am Corona-Krisenmagement der Regierung mit Belastung der Menschen und freier Fahrt für die Konzerne.

Es bleibt auf jeden Fall bei einer Mai-Demonstration in München - mit oder ohne DGB-Vorstand. Mobiilsiert alle dazu.

Wir treffen uns zum Auftakt zur Demo am 1. Mai um 9.45 Uhr am DGB-Haus, München, Schwanthalerstraße 64