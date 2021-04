Weitere flüchtlingspolitische Rechtsentwicklung

„Doch nicht nur die Unterlassung ist kritikwürdig,“ so Armin Kolb, Pressesprecher von SI, „geradezu empörend ist die gleichzeitige Beschlussfassung des Bundestages über die weitere Beteiligung an der IRINI-Mission der EU. Diese verkauft sich als Beitrag zur Sicherung des Waffenembargos nach Libyen. Aktueller Kern ist jedoch die Förderung der brutalen libyschen Küstenwache. Diese hat seit 2016 mindestens 75.847 Menschen auf der Flucht abgefangen und zurück in Ausbeutung, Folter und Massenvergewaltigungen in den libyschen Gefängnissen geschleppt.“

Alassa Mfouapon, Bundessprecher der Organisation „Freundeskreis Flüchtlingssolidarität“ kennt aus eigener Erfahrung diese Lager, die auch Papst Franziskus berechtigt als Konzentrationslager bezeichnet (2). „Hunger, Folter, Ausbeutung, brutale Erpressung und Tod sind dort Alltag,“ so Alassa Mfouapon.

Marlies Schumann, Repräsentantin des Solidaritätspaktes mit Aktivistinnen und Aktivisten in Kara Tepe/Lesbos ergänzt: „Besonders abzulehnen ist, wie diese Entscheidung im Bundestag im Windschatten der erregten Diskussion um die Kanzlerkandidatur und die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ohne große öffentliche Diskussion durchgezogen wird. Ich bin entsetzt, dass es aus der SPD nur eine und aus Bündnis 90/Die Grünen nur sechs Gegenstimmen (3) gegeben hat. Ist das die humanitäre Politik, die Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ankündigt?“

Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern aus aller Welt sehen wir uns darin bestätigt, vor allem die selbstständige Aktivität, die länderübergreifende Selbstorganisation und die unabhängige Informationspolitik gegen die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der EU und anderer Großmächte zu betreiben und auf die Straße zu tragen.

Auf der Homepage von SI veröffentlichen wir mehrmals wöchentlich aktuelle Berichte der Flüchtlinge direkt aus Moria/Kara Tepe, einem der Lager an der EU-Außengrenze:

www.solidaritaet-international.de.

Mit freundlichen Grüßen,

Armin Kolb, Pressesprecher Solidarität International

Marlies Schumann, Sprecherin SI Emscher-Lippe

Alassa Mfouapon, Bundessprecher Freundeskreis Flüchtlingssolidarität