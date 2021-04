Welle der Solidarität mit den Metallern in Ostdeutschland

So hat die Tarifkommission der IG Metall Küste am 15. April einstimmig eine Resolution beschlossen. Darin heißt es: „Wir, die Mitglieder der Tarifkommission der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Küste, erklären uns solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen und unterstützen ihre Bewegung für Gleichbehandlung. Vor über drei Jahrzehnten fand die Wiedervereinigung statt. Es ist Zeit, dass sich dies auch in den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten niederschlägt.

Gleiche Arbeit muss gleich viel wert sein, unabhängig davon, ob sie im Osten oder im Westen stattfindet. An diesem Grundsatz halten wir fest.

Wir fordern die Arbeitgeber auf von ihrer Haltung der Ungleichbehandlung abzurücken und endlich vergleichbare Arbeitsbedingungen zu schaffen.“¹

Solidaritätserklärungen bitte auch an redaktion@rf-news.de senden!