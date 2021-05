1. Mai-Aufrufe trotz Erdoğan-Faschismus

Frau Çerkezoğlu vom DISK-Vorstand, gab eine Erklärung ab und machte auf die Probleme der Arbeiterklasse während des Pandemie Prozesses aufmerksam: Die Arbeitslosigkeit bricht jeden Tag neue Rekorde. Mit Code 29 werden wir entlassen, ohne eine Entschädigung zu erhalten. Millionen von Arbeitern, Angestellten und ihre Familien sind dazu verurteilt, mit 50 Lira (5 Euro) pro Tag im unbezahlten Urlaub zu leben. Mit der Nahrungsmittelinflation werden Millionen unter die Hungergrenze gedrückt. Die Rechnungen, die zu uns nach Hause kommen, steigen; der Einkauf auf dem Basar-Markt ist teurer als am Vortag. Die Unsicherheit breitet sich mit flexiblen Arbeitsstilen wie Remote-Arbeit aus.

Unter den Pandemiebedingungen werden alle Ressourcen des Landes an eine Handvoll Unternehmen gezahlt. Einerseits herrschen Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit; auf der anderen Seite sammelt sich Reichtum an. "Wir sind mit dem hässlichsten Gesicht der Ungerechtigkeit unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise und der Pandemie konfrontiert."

ANTWORT AUF VERBOTE

Çerkezoğlu erklärte, dass ihre Anträge für die Feier des 30. April und des 1. Mai abgelehnt wurden, und sagte: „Diejenigen, welche für die Bestrafung der kleinen Leute wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln sorgen, beachten die von der Wissenschaft angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie selbst nicht. Auf den Lebalep-Kongressen (arabisch ‚richtig voll‘) hatte die faschistische AKP vor kurzem türkeiweit mit etlichen Tausend Mitgliedern in verschiedenen Städten ihre Partei-Kongresse durchgeführt - ohne sich an die Corona-Regeln zu halten. Sie selbst verursachen so Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit“.

"WIR FEIERN GEMEINSAM"

Frau Çerkezoğlu erklärte, dass sie trotz der Verbote den 1. Mai 2021 an den Arbeitsplätzen feiern werden: Wir werden überall den Maifeiertag begehen und so weit wie möglich überall an Arbeitsplätzen und auf öffentlichen Plätzen. Am selben Tag werden wir Pressemitteilungen herausgeben und im ganzen Land den Mai-Feiertag begehen - unter Berücksichtigung der Pandemie-Bedingungen. Wir werden die Arbeiter, die am 1. Mai an ihren Arbeitsplätzen arbeiten, und die Millionen in ihren Häusern, auf den Balkonen und Straßen sowie die, welche über die sozialen Medien zu erreichen sind, auffordern, den 1.Mai zu feiern und so die Begeisterung für den Ersten Mai zu steigern.“