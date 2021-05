Am 1. Mai auf die Straße – Das lassen wir uns nicht nehmen!

Weil wir aber offensiv die Arbeiterforderungen auf die Straße tragen wollten, hatte das Internationalistische Bündnis zu einer einstündigen kämpferischen und kulturvollen Mai-Kundgebung auf dem Klingenberg in der Innenstadt aufgerufen. Bis zu 40 waren unserem Aufruf gefolgt und lauschten gespannt unseren kurzweiligen Rede- und Kulturbeiträgen.

Vornedran der REBELL: Mit selbst gebackenen Keksen für die Spendenkampagne versüßte er die Kundgebung. Er griff in einem knackigen Redebeitrag den Antikommunismus an, der jeden gesellschaftlichen Fortschritt verbauen will und den „Querdenkern“ großen medialen Spielraum gibt. Die Vertreterin der Umweltgewerkschaft machte deutlich, dass für wirksamen Umweltschutz Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, wäre nicht der Profit Maßstab für alles.

Die Couragefrauen griffen die enorme Belastung der Familien und insbesondere der Frauen durch die Corona-Politik der Regierung an. Sie hoben die große Bedeutung der 30-Stundenwoche besonders für die unbefristete Übernahme von Jugendlichen hervor. Der Genosse der MLPD widerlegte die antikommunistischen „Postmodernisten“ und belegte die Kraft der Arbeiterklasse mit aktuellen Kämpfen in Indien und Brasilien. „Die Kapitalisten brauchen unsere Arbeitskraft für ihren Profit, aber wir brauchen sie nicht zum Arbeiten und Leben“. Eindrucksvoll bewies dies die Pariser Commune in ihrem erfolgreichen Kampf für Freiheit von Ausbeutung und Unterdrückung.