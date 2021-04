Berichte vom 1. Mai und vom Verkauf von "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus"

Liebe Korrespondentinnen und Korrespondenten, liebe Freunde und Genossen! Klar wollen die Leserinnen und Leser von Rote Fahne News am 1. Mai abends einen Bericht von den Ereignissen und Erlebnissen am 1. Mai lesen. Es ist ja in mehrfacher Hinsicht ein besonderer 1. Mai. Unter Corona-Bedingungen muss die Arbeiterklasse erneut darum kämpfen, dass ihr Kampftag auf der Straße stattfinden kann und nicht nur als Online-Event. Und dann gibt es das neue Buch von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus", mit dem wir am 1. Mai gleich in die Offensive gehen. Wie sind eure Erfahrungen beim Verkauf des Buches, was meinen die Arbeiterinnen und Arbeiter am 1. Mai dazu? Bitte schickt uns eure Korrespondenzen und Berichte - mit einigen schönen Fotos - so früh wie möglich! Bis 15 Uhr eingehende Berichte können wir für je einen ersten Bericht zu beiden Themen verarbeiten. Weitere Korrespondenzen - auch zum 1. Mai international - veröffentlichen wir dann sukzessive. Beste Grüße von Rote Fahne News!